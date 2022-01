Il Messaggero| E’ Milinkovic l’arma in più di Sarri

Nel giorno del suo compleanno la Lazio si regala un match particolarmente importante, oggi alle 20.45 infatti, la squadra di Sarri affronta il suo passato più recente, ovvero l’Inter di Inzaghi. Come riportato dal Messaggero, per la partita di questa sera il tecnico biancoceleste ha un arma in più: Sergej Milinkovic Savic.

La Lazio è l’unica squadra ad aver tolto i punti ai campioni d’Italia e vuole aggrapparsi ancora al suo portafortuna che viene dalla Serbia. Dopo aver riacciuffato, grazie ad una doppietta l’Empoli nel giorno della befana, vuole continuare a segnare anche alla squadra del suo ex tecnico. Dopo il gol dell’andata, e quello dell’anno prima sovrastando Perisic, il gigante buono vuole continuare a segnare e Sergej punta alla sesta perla, l’Inter può diventare la sua vittima indiscussa.

Stasera a marcarlo non ci sarà Gagliardini, che l’aveva contenuto, in parte nella gara d’andata. Proverà a farlo Vidal, è lui il prescelto da Simone Inzaghi, dovrà il cileno contenere la voglia e la straripante cattiveria che il serbo si porterà dietro. Sergio, come lo chiamano dalle parti di Formello, mai come quest’anno è il vero trascinatore della Lazio, e come riporta il Messaggero è la vera arma in più di Sarri.

