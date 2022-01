Inter-Lazio, Inzaghi: “Gara d’andata? Ogni partita ha una storia a se, biancocelesti squadra ben assodata”

Nel pre partita di Inter-Lazio, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha analizzato la sfida ai microfoni di DAZN.

Queste le sue parole:

“Gara d’andata? Ogni partita fa storia a se, abbiamo fatto molto bene per 65 minuti poi l’episodio del rigore ha cambiato la partita. Stasera servirà una prova da vera Inter per portare a casa la vittoria: Milinkovic sarà un osservato speciale come il resto perché la Lazio è una squadra ben assodata.”

