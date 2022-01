Inter-Lazio, Skriniar: “Stiamo bene, ci godiamo la vittoria e prepariamo la Supercoppa”

L’Inter batte la Lazio 2-1, grazie alla rete decisiva di Skriniar. Il difensore slovacco è intervenuto ai microfoni di Dazn:

“Nel secondo tempo l’arbitro si è confuso con un altro, poi hanno chiarito e ha dato giallo a Zaccagni. Non sapevo di che fallo si parlava, perché ci sono stati due o tre falli consecutivi, io sono andato a chiedere a Barella come stava. Quando segni è sempre un gran momento, mi ha fatto l’assist un mio caro amico e quindi ero ancora contento di più, ho fatto la scivolata e mi sono fatto male. Stiamo bene, abbiamo preparato bene la partita contro la Lazio, ci godiamo questa vittoria e da domani prepareremo la sfida contro la Juventus. Per noi e per i tifosi è un motivo in più per fare bene. La Juventus ha diversi assenti? Pensiamo a noi stessi, se è vero che Chiesa si è fatto male mi dispiace. Dobbiamo preparare bene questa partita e vincere questo trofeo”.

