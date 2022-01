La stretta sugli stadi penalizza la Lazio, big match con pochi tifosi

La stretta sugli stadi, condiziona e non poco il proseguo del campionato. A essere a rischio sono proprio i big match, che rischiano ora di esser disputati con pochi tifosi sugli spalti. Ecco che la stretta per le prossime due giornate vedrà una riduzione di pubblico e i tanti big match in programma resteranno cosi a secco di tifosi.

In questi due turni saranno molti i big match penalizzati che avranno una cornice di pubblico non degna: Atalanta – Inter del 16 gennaio e Lazio – Atalanta e Milan – Juventus del 23 gennaio. Notizia amara per i club che speravano invece di ricevere una cornice di pubblico adeguata.

