Napoli, Osimhen negativo al Covid

Come fatto presente dal Napoli, l’attaccante nigeriano Victor Osimhen è risultato negativo al Covid e potrà quindi terminare il suo periodo di isolamento in Nigeria. Una buona notizia per la società, che tra coppa d’Africa ed indisponibili è costretta a rinunciare a un gran numero di giocatori.

😍 Victor è negativo al Covid-19 💪@victorosimhen9 rientrerà in Italia nelle prossime ore! 💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/n9uLbC2Xgr — Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 9, 2022

