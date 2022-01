Napoli, Spalletti negativo al Covid-19: sarà in panchina contro la Sampdoria

Il Napoli ha comunicato con un post sui propri canali social ufficiali, che il tecnico Luciano Spalletti è risultato negativo al Covid-19. Un’altra buona notizia in casa partenopea, che già stamattina aveva annunciato la negativizzazione anche dell’attaccante Osimhen. Spelletti sarà dunque regolarmente in panchina nella sfida casalinga di oggi in programma contro la Sampdoria.

Questo il post del Napoli:

