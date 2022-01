PAGELLE – Immobile illude, Milinkovic ci mette impegno. Le corsie laterali in costante affanno

Strakosha 6,5 – Che riflesso su Lautaro Martinez deviando in angolo con la mano la conclusione a botta sicura dell’argentino, può poco sul tiro chirurgico di Bastoni. Non si lascia sorprendere dalla punizione di Sanchez ed è perfetto in uscita su Dumfries ma deve nuovamente capitolare su Skriniar.

Hysaj 5,5 – Perisic lo mette in costante difficoltà sia quando affonda che quando chiude le diagonali offensive. Punge poco, doveva sfruttare maggiormente le sovrapposizioni visto che l’unica volta che si affaccia nell’altra metà campo la Lazio è pericolosa.



Dall’80’ Lazzari 5,5 – Nel forcing finale poteva sfruttare meglio un paio di accelerazioni

Luiz Felipe 6 – Gli piacciono le partite dove servono interventi frenetici e disperati, salva con due scivolate decisive la propria porta. Ringrazia il Var che rettifica la rete di Lautaro, doveva scappare all’indietro leggendo meglio l’azione.

Radu 6 – Gara sporca ma efficace senza mai lasciare agli attaccanti di Inzaghi l’opportunità di calciare in area di rigore. Rischia tantissimo a metà ripresa quando con due falli in pochi secondi rischia il cartellino rosso.

Marusic 5,5 – Stesso discorso per il suo alter ego sulla corsia destra, offende poco e male in avanti e questo inficia sulla valutazione della sua partita. Dietro gestisce Dumfries a cui concede un paio di cross.

Milinkovic 6 – Con un arbitro qualitativamente scarso diventa una partita impossibile per il serbo dato che Gagliardini lo blocca in tutti i modi leciti e non senza che Pairetto faccia nulla. Si divora il possibile 1-2 in apertura di ripresa svirgolando col mancino da ottima posizione.

Cataldi 6,5 – Soffre l’assenza di punti di riferimento nerazzurri con Sanchez che svaria per tutto il campo. Come a Bergamo è bravissimo a lanciare in profondità Immobile per il momentaneo 1-1, il pallone fra i suoi piedi è in cassaforte.

Dal 68′ Lucas Leiva 5,5 – Nei minuti finali serviva maggiore qualità, caratteristica che non si sposa alla perfezione con il brasiliano.

Basic 5 – I muscoli li fa sentire adeguandosi al livello fisico della partita, difetta sul punto di vista tecnico e accompagna poco il gioco in fase offensiva. Troppo leggera la marcatura su Skriniar sul 2-1.

Dal 68′ Luis Alberto 5,5 – Pochi palloni toccati di cui nessuno memorabile, doveva accendere la luce ma non ci riesce.

Felipe Anderson 5 – Primo tempo totalmente assente come se avesse i timori dopo le scorie dell’andata, la squadra lo cerca poco e il brasiliano si propone altrettanto meno. Unico guizzo nella ripresa quando confeziona a Milinkovic un assist perfetto malsfruttato.

Dal 59′ Zaccagni 6 – Entra in campo con un fallaccio su Barella, prova qualche iniziativa personale ma gli è mancato il passaggio decisivo rispetto ad altre partite.

Immobile 7 – Non si fa pregare, vede lo spazio e ci si fionda beffando Handanovic in uscita e trovando il pareggio. Dal primo all’ultimo minuto non molla nulla sperando di riprendere la partita.

Pedro 5,5 – Si muove tanto ma gli manca la giocata decisiva, la sua partita si racchiude quando cerca Immobile alla fine del primo tempo anzichè provare la conclusione da una buona posizione.

All. Sarri 5,5 – Perdere con la capolista ci sta anche se non è stata un’Inter sfavillante, la Lazio prova a limitare i danni ma crea poco. Continua a latitare una precisa identità tattica.

