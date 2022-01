TuttoSport | Lautaro-Immobile è già un antipasto di Argentina-Italia

Stasera a San Siro andrà in scena uno scontro tra due bomber che potrebbero rincontrarsi in Nazionale a Londra. Da una parte troviamo Lautaro Martinez, alla guida dell’attacco nerazzurro, capocannoniere con 11 reti. Liberatosi prima dell’ombra di Icardi e poi di quella di Lukaku, adesso è finalmente il leader di questa Inter. Dall’altra parte, invece, c’è Ciro Immobile, bomber biancoceleste e pupillo dell’ex allenatore Inzaghi.

La sfida di stasera passerà soprattutto attraverso le loro prestazioni, con Martinez a -6 dal raggiungere il record di reti segnate da Ibrahimovic in nerazzurro e con un Immobile affamato per non aver mai segnato in Serie A, a San Siro. La sfida è pronta, chissà che questo non sia un anticipo del duello che vedremo in Nazionale.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: