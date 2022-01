Una data, due destini che si intrecciano: buon compleanno, Leiva!

Uno di quei giocatori in pieno stile Lazio: mai una parola fuori posto, lascia al campo i commenti. Forse è per questo che il destino ha voluto nascesse il 9 gennaio: compie ogni 35 anni Lucas Leiva, un centrocampista intelligente, un incontrista che imposta il gioco, un professionista esemplare, un giocatore che ogni tifoso vorrebbe nella sua squadra.

Inamovibile fino a quando il Covid ha fermato il mondo e con esso quindi anche la Lazio: durante lo stop del campionato per via della pandemia, ne ha approfittato per sottoporsi ad un intervento al ginocchio e da qual momento le sue prestazione hanno vacillato un po’, ma la garanzia quando dirige la metà campo laziale è rimasta sempre immutata. Con il cambio tecnico in panchina e l’annessa variazione di gioco, mister Sarri spesso lo fa subentrare a gara in corso: ultimamente quindi è difficile vederlo in campo per 90 minuti, ma non per questo vengono meno le sicurezze che, grazie alla sua esperienza internazionale, mette a disposizione della squadra.

L’ex Liverpool è approdato a Roma nell’estate del 2017 dopo dieci anni con i Reds ed il suo esordio risale alla gara di Supercoppa vinta all’Olimpico contro la Juventus. Molti lo ricorderanno per il primo intervento su Cuadrado, nel quale il brasiliano ha avuto la meglio. Arrivato per rimpiazzare Biglia, non ha mai fatto rimpiangere l’altro Lucas.

Con la maglia della Lazio ha vinto una Coppa Italia nel 2018/2019 e due Supercoppe Italiane la prima, appunto, del 2017 e l’altra nel 2019.

Per ciò che dimostra in campo ma anche fuori, per il professionista ed il campione: buon compleanno, Lucas Leiva!

