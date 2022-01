CdS | Luiz Felipe e Kamenovic le priorità

Cedere Muriqi o Lazzari per sbloccare l’indice di liquidità e poi incontro per il rinnovo di Luiz Felipe e il tesseramento di Kamenovic. Sono questi i piani di Tare e Lotito mentre Sarri chiama a gran voce i rinforzi. Luiz Felipe è in scadenza a giugno, l’incontro potrebbe esserci in settimana; su di lui ci sono Zenit e Valencia, l’Inter potrebbe piombarci nel caso in cui si liberasse a zero. La Lazio ha messo sul piatto meno di 2 milioni, Luiz Felipe chiede di più, ma le intenzioni da entrambe le parti sono quelle di continuare insieme. Kamenovic verrà tesserato a gennaio e con lui finiranno le caselle da extracomunitario disponibili, ma Sarri non lo tiene in conto: vuole un nuovo terzino sinistro a cui poter affidare il posto da titolare. Due nomi potrebbero essere Casale del Verona o Parisi dell’Empoli, gestiti entrambi dallo stesso procuratore. L’indice di liquidità, però, blocca tutto: non bastano le cessioni minori come Escalante, Rossi e forse Lukaku. Se non dovesse arrivare nessuno a gennaio, Sarri per giugno chiederà l’assalto ad Emerson. Per l’attacco si aspetta la cessione di Muriqi in seguito ad una proposta ufficiale, si è mosso solo l’Hull City, ma il kosovaro vorrebbe tornare in Turchia.

Lo riporta il Corriere dello Sport.

