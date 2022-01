Dopo Fares, un altro biancoceleste nel mirino del Torino

Come riportato da TuttomercatoWeb, oltre a Fares, l’interesse del Torino – in casa biancoceleste – sarebbe stato catturato anche da Lazzari. La Lazio avrebbe bisogno di vendere per questioni legate all’indice di liquidità, ma il Torino sarebbe interessato solamente alla formula di prestito con diritto di riscatto. Per ora, quindi, non c’è intesa tra i club.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: