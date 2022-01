FORMELLO | Lazio subito in campo, nel mirino c’è la Salernitana. Assente Luis Alberto

La Lazio, rientrata nella Capitale, ha ripreso subito a lavorare dopo la sconfitta di ieri sera a San Siro contro l’Inter. Al Centro Sportivo di Formello è andata in scena la prima seduta della settimana, con la mente rivolta al prossimo impegno, ovvero la trasferta di sabato pomeriggio contro la Salernitana.

Questa mattina l’allenamento è iniziato con la classica attivazione accompagnata dal torello, per poi proseguire con delle esercitazioni atletiche e di possesso palla. Per concludere la classica partitella finale. Alla seduta erano assenti i titolari scesi in campo contro i nerazzurri e, oltre a Francesco Acerbi (infortunato) ed Akpa Akpro (Coppa d’Africa), era assente anche Luis Alberto, ieri subentrato a partita in corso, poco più di venti minuti dal termine del match.

