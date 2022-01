Juventus, lesione del legamento crociato anteriore per Federico Chiesa: il comunicato del club

Arrivano brutte notizie per la Juventus e Federico Chiesa. Dopo l’infortunio che lo ha costretto ad abbandonare il campo durante la sfida di ieri contro la Roma allo Stadio Olimpico, l’esterno azzurro ha svolto gli accertamenti questa mattina e, il responso, non è quello sperato: lesione del legamento crociato anteriore. Nei prossimi giorni verrà sottoposto ad intervento chirurgico e, la sua stagione, si è conclusa in anticipo. Non solo con la Juventus, ma anche con l’Italia, visto che sarà costretto a saltare i Play-Off di marzo per la qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. Di seguito il comunicato ufficiale pubblicato dal club bianconero: “Nel corso della partita di ieri Federico Chiesa ha riportato un trauma contusivo distorsivo del ginocchio sinistro. Gli accertamenti diagnostici eseguiti questa mattina presso il J|Medical hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore. Sarà necessario intervenire chirurgicamente nei prossimi giorni”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: