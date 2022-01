Mercato Lazio,il difensore Angileri del River non rinnova il contratto

Arriva direttamente dall‘Argentina la notizia bomba che potrebbe cambiare le sorti del mercato biancoceleste. Il terzino del River Plate Fabrizio Angileri, da tempo nel mirino della dirigenza laziale, non è stato convocato per la trasferta della sua squadra e quindi non giocherà il prossimo turno di campionato. Il motivo? il calciatore non avrebbe ancora firmato il rinnovo con i Milonarios. Il club sembra infatti interessato ad accelerare le procedure per assicurarsi le prestazioni future del terzino o magari un eventuale incasso, visto che da qualche giorno il difensore è ufficialmente sul mercato.

fonte: ole.com.ar

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: