11 gennaio 2020, la Lazio batte il Napoli e centra la decima vittoria consecutiva: il ricordo del club | VIDEO

Sono passati esattamente due anni da quella notte all’Olimpico. La Lazio pochi giorni prima aveva festeggiato i suoi primi 121 anni di storia e, contro il Napoli, andava a caccia di tre punti pesanti in ottica classifica. La partita, fin da subito, si rivelò ostica per la squadra biancoceleste, con il Napoli, allenato da Gennaro Gattuso, che aveva preparato bene la sfida contro Inzaghi. All’82° però, complice anche l’errore del portiere azzurro Ospina, Ciro Immobile recupera palle ed insacca per l’1-0 con cui la Lazio porta a casa la vittoria. Con i tre punti conquistati, i biancocelesti fanno dieci vittorie consecutive in campionato.

Per ricordare quella bellissima serata biancoceleste, la Lazio, attraverso il proprio profilo ufficiale Twitter, ha pubblicato un video in cui viene ripercorsa la serata dell’11 gennaio 2020 contro il Napoli.

CLICCA QUI PER IL VIDEO: https://twitter.com/OfficialSSLazio/status/1480850000628363264?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: