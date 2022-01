Calciomercato Lazio, trattativa chiusa per Lukaku al Vicenza: stasera l’ufficialità

Inizia a smuoversi il mercato in uscita della Lazio. Dopo l’ufficiale saluto di Escalante passato in prestito all’Alaves, un altro giocatore si appresta a salutare Roma. Si tratta di Jordan Lukaku, da giorni vicino al Vicenza, squadra attualmente militante in Serie B. Il neo Ds Balzaretti ha messo da tempo gli occhi su di lui, e dopo la proposta inviata ed accetta dalla Lazio, ha atteso la decisione del belga per qualche giorno. Ora, secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, la trattativa sarebbe stata chiusa tra i due club, tanto che stasera arriverà l’ufficialità dell’affare.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: