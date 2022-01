CdS | Guaio Acerbi: un mese di stop, torna dopo la sosta

L’esito degli esami: lesione vicina al secondo grado.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il rientro frettoloso del giocatore dopo la sfida contro l’Empoli è stato pagato a caro prezzo: stop i circa un mese per Acerbi, che tornerà dopo la sosta. Il giocatore potrebbe farcela per Lazio–Bologna del 13 febbraio, ma si deciderà in corsa. Sarri dovrà rinunciare al difensore nelle prossime gare: fuori per il match contro la Salernitana e l’Atalanta in campionato, e out nella sfida di Coppa Italia contro l’Udinese.

