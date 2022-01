CorSera | Siviglia e Milan fari puntati su Luis Alberto

Sarri non parla di calciatori che non gli piacciono, bensì di giocatori «inadatti» alle sue idee che possono partire.

Come riportato dal Corriere della Sera, i calciatori in questione sono Lazzari e Muriqi. A cui si deve aggiungere un’altra situazione, ancora da monitorare, ossia quella relativa a Luis Alberto: più volte l’allenatore ha sottolineato come, con il Mago in campo, la squadra non abbia equilibro. Allo stesso tempo però, Luis Alberto piace a molti: tra cui Milan e Siviglia. Ma la cifra che chiede Lotito è elevata: si parla di almeno 40 milioni.

