Konyaspor, muore in un incidente stradale il difensore Çalık. Il ricordo di Muriqi: “Riposa in paradiso fratello mio” | FOTO

Questa mattina, una tragedia in Turchia, ha colpito il mondo del calcio: il difensore del Konyaspor, Ahmet Çalık, di soli 27 anni, ha perso la vita a causa di un incidente stradale. Come riporta Tuttomercatoweb.com, Çalık avrebbe perso il controllo della sua auto, che si sarebbe ribaltata finendo fuori strada. Purtroppo inutili si sono rivelati i soccorsi. Prima di approdare al Konyaspor, il difensore classe 1994 aveva indossato la maglia del Galatasaray.

Tra i vari messaggi di cordoglio, è arrivato anche quello dell’attaccante della Lazio Vedat Muriqi: attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Twitter, Muriqi ha pubblicato una foto di Ahmet Çalık, accompagnata dal suo ricordo: “Mi dispiace davvero e non so cosa dire. Sono rattristato per la perdita di un bravissimo amico, collega e fratello, con il quale ho lottato per la stessa maglia. Riposa in paradiso fratello mio, sei sempre nei nostri cuori. Mi dispiace per la tua perdita”.

Gerçekten çok üzgünüm ve ne diyeceğimi bilemiyorum. Beraber aynı forma için mücadele ettiğim, çok iyi bir arkadaş, dost ve kardeşi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Mekanın cennet olsun kardeşim, her zaman kalbimizdesin. Başımız sağolsun. pic.twitter.com/JQJRYiHhWD — Vedat Muriqi (@MuriqiVedat) January 11, 2022

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: