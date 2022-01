La Repubblica | Il mercato di Sarri, pressing su Lotito: “Muoviamoci subito”

Il mercato scatena le prime tensioni tra Sarri e la Lazio.

Come riportato da La Repubblica, il tecnico è in pressing su Lotito per avere rinforzi. Oggi Lotito torna da Cortina e nei prossimi giorni incontrerà Sarri per discutere sul mercato e chiudere il contratto fino al 2025. Il tecnico spinge per il rinnovo di Luiz Felipe — in settimana il vertice con l’agente Castagna — e l’acquisto di Casale, giovane difensore del Verona. Soprattutto, è necessario trovare un compromesso su Kamenovic, terzino sinistro serbo — stesso agente di Milinkovic e Marusic, preso per il 3-5-2 di Inzaghi — che la Lazio deve tesserare (occupando l’ultimo posto da extracomunitario), nonostante non rientri nelle idee di Sarri. Tra l’altro il tecnico è alle prese di nuovo con il malumore di Luis Alberto, che non ha gradito la panchina contro l’Inter. Invece, sul capitolo cessioni: Vavro andrà in Spagna, mentre Muriqi è corteggiato dall’Hull City.

