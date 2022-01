Pedullà: “Lotito-Tare, rapporti freddi. Su Casale c’è anche il Milan. Sarri vorrebbe Vecino, a meno che…”

Alfredo Pedullà ha condiviso, attraverso il suo account ufficiale Twitter, delle notizie in merito alla situazione del calciomercato della Lazio. Riporta in primis di rapporti freddi tra Lotito e Tare nella giornata di oggi; il tecnico biancoceleste vorrebbe Vecino anche a parametro zero, a meno che non succeda qualcosa tra la Lazio e l’Inter o tra il club neroazzurro e un’altra squadra. Un altro profilo che Sarri reputa interessante è quello di Allan: il giocatore è stato accostato al club biancoceleste, ma non ci sono molti margini persino se l’Everton aprisse al prestito. L’ex Napoli, infatti, ha un ingaggio da 5 milioni a stagione più 1 di bonus. Sul fronte Casale, invece, c’è l’inserimento del Milan che offre 8 milioni, ma il Verona chiede di più.

#Sarri vuole #Vecino (anche a zero). Sempre se entro gennaio non accadrà qualcosa tra #Inter e #Lazio o tra #Inter e un altro club — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) January 11, 2022

