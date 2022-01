Supercoppa Italiana, Inzaghi: “Battere di nuovo la Juventus? Con la Lazio eravamo sfavoriti”

In merito alla finale di Supercoppa Italiana in programma domani tra Inter e Juventus, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi si è espresso in conferenza stampa. Non manca il riferimento dell’ex biancoceleste alla finale del torneo vinta nello scorso 2017 con la Lazio, grazie alla rete decisiva di Murgia, proprio contro la Juventus di Sarri.

Queste le parole di Inzaghi:

“Può diventare il primo allenatore della storia a battere la Juventus in finale per la terza volta di fila? Nelle precedenti due eravamo sfavoriti e abbiamo giocato due ottime gare, con Allegri e Sarri. Anch’io però ho perso contro la Juventus in finale. Domani cercheremo di dare questa soddisfazione ai tifosi: non sarà semplicissimo, ma daremo il centoventi per cento”.

