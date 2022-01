Calciomercato Lazio, ancora occhi puntati su Nuno Tavares: ma serve una cessione

La Lazio, tra i vari ruoli, è in cerca di un terzino sinistro. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport è rispuntato fuori il nome di Nuno Tavares. Il giocatore, in forza all’Arsenal, è arrivato la scorsa estate dal Benfica ma non è ancora riuscito a ritagliarsi i suoi spazi: finora solo 8 partite giocate da titolare e qualche presenza da subentrato.

La Lazio potrebbe muoversi chiedendo un prestito con diritto di riscatto, ma solo se si crea la condizione adatta. Questa sarebbe la vendita di Lazzari, giocatore che ha perso posto nelle gerarchie di Sarri e che sta facendo fatica ad adattarsi come terzino in una difesa a 4. Le strade, per mettere una base di mercato, ci sono. La situazione rimane però bloccata dall’indice di liquidità.

