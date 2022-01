Coppa d’Africa, vittoria per la Costa d’Avorio: Akpa Akpro segue la Nazionale da Roma – FOTO

La Costa d’Avorio conquista la vittoria nella prima gara della Coppa d’Africa contro la Guinea Equatoriale. 1-0 per gli uomini di Beaumelle, ottenuto grazie alla rete segnata dai primi minuti da Gradel. Il centrocampista della Lazio Akpa Akpro, non è stato della partita, ma nemmeno è partito alla volta del Camerun con la portai Nazionale. Lo dimostra un’immagine postata dal biancoceleste, nella quale indica la propria posizione, Roma. La motivazione, l’ha data direttamente l’allenatore della Nazionale in conferenza, che ha dichiarato: “Come Gbohouo Sylvain, Akpa Akpro sarà assente. CAF ha invalidato il nome del giocatore nell’elenco dei selezionati. Akpa Akpro ha sofferto di Covid-19 in un club”. Il centrocampista ex Salernitana, non si è mai allenato con la Lazio nel mese di gennaio, nonostante abbia effettuato le visite mediche in Paideia assieme a Zaccagni. Tuttavia, Akpa Akpro rischia di non prendere parte al torneo africano con la sua Costa d’Avorio.

Questa l’immagine postata su Instagram dal giocatore:

