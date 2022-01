Covid, intesa tra Governo e Regioni sugli sport di squadra: stop se positivo il 35% del gruppo

E’ stato raggiunto un accordo tra Governo e Regioni riguardo il nuovo protocollo da seguire per quanto concerne gli sport professionistici di squadra. Il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini, ha scritto su Twitter: “Intesa in Conferenza Stato-Regioni sul protocollo con le nuove regole Covid per gli sport di squadra. Positivo il lavoro fatto per arrivare a questo risultato. Grazie a Vezzali, Speranza, Fedriga, a tutti i governatori, e al mondo dello sport. I campionati vanno avanti“.

Ci sarà dunque il blocco dell’intera squadra se il numero di positivi supererà il 35% dei componenti del gruppo. Per i positivi ci sarà l’isolamento e test continui per 5 giorni per i contatti ad alto rischio, con l’obbligo di utilizzare la FFP2 se non si effettua attività sportiva, indipendentemente dalla propria situazione vaccinale. Lo riporta tuttomercatoweb.com.

