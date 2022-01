GdS | Orsi sul mercato della Lazio: “I nomi giusti sono quelli che vuole Sarri”

Il mercato è ufficialmente aperto e, in attesa delle ufficialità, le indiscrezioni non tardano ad arrivare. In casa Lazio si pensa ad un paio di colpi in entrata per accontentare già a gennaio l’allenatore biancoceleste. Per parlare di questa finestra invernale di calciomercato l’ex biancoceleste Nando Orsi è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, sottolineando quanto i nomi giusti non sono altro che quelli che indica Sarri e quindi quello in grado di sposare la sua filosofia di gioco. L’ex portiere e attuale tecnico incensa poi l’attuale mister laziale, definendolo uno degli allenatori più in gamba d’Italia e d’Europa: dalla Lazio l’opinionista Sky si aspettava sicuramente di più, ma ora conta solo costruire la rosa giusta per il tecnico.

