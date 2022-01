Mino Raiola operato d’urgenza al San Raffaele

Il noto procuratore è stato, nelle ore scorse operato d’urgenza nell’ospedale milanese del San Raffaele.

Ibrahimović e non solo sono nella scuderia del 54enne, che ora rimarrà in osservazione per le prossime ore

