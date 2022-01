Super Green Pass e Italia-Macedonia: ipotesi campo neutro?

Il 24 marzo si giocherà la prima partita per accedere ai Mondiali del 2022, Italia-Macedonia del Nord. Il campo scelto sarebbe stato quello del Barbera di Palermo, ma le cose potrebbero cambiare. Questo perché, come riporta La Repubblica, molti calciatori macedoni sono vaccinati con Sputnik, vaccino non riconosciuto dal governo italiano, o non sono proprio vaccinati: ciò impedirebbe agli stessi di soggiornare e di disputare la partita in Italia, per la quale è richiesto il Super Green Pass. La Fifa è stata informata della situazione e potrebbe decidere di spostare la gara in un campo neutro: qualora si procedesse in questa linea, l’Italia dovrà, ovviamente, giocare in trasferta, proprio come dovrebbe fare contro il Portogallo, qualora passasse il turno.

