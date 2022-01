Calciomercato: Fares al Torino ci siamo, in corso le visite mediche

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, sarebbero in corso le visite mediche di Fares con il Torino. Il giocatore di proprietà della Lazio, nella prima parte di stagione ha giocato al Genoa ma non ha trovato lo spazio desiderato. Ecco dunque che ora potrà mettere in mostra le sue potenzialità con la maglia granata. Attesa a breve l’ufficialità.

