ESCLUSIVA | Lady Acerbi racconta: “Il calcio è la sua vita, quando gioca ha tanti riti”

E’ intervenuta in esclusiva ai microfoni di Laziopress.it, Claudia Scarpari, la compagna di Francesco Acerbi. Gli abbiamo chiesto un po di segreti sul Leone biancoceleste, in questo momento assente per infortunio, che lo terrà fuori dal campo per un pò di tempo, e ci ha confidato alcuni retroscena su di lui. Papà presente e innamorato del calcio, ecco le sue parole.

Vorrei subito chiederti, tu e Ace, come vi siete conosciuti? E soprattutto è stato lui a fare il primo passo.?

“Ci siamo conosciuti al mare e si è stato lui a fare il primo passo ovviamente”.



Da quando vi siete conosciuti, come testimoniano i social, non vi siete più staccati, ma com’è il Leone nel quotidiano.?

“È un papà e compagno presente, ma il calcio è la sua vita, la sua priorità e io di questo ne sono consapevole”.

Durante una giornata normale, ovvero senza partita, Francesco com’è? Guarda sempre le partite o preferisce magari le serie tv.?

“Francesco ha bisogno dei propri spazi, ama la tranquillità, la casa e il silenzio ma soprattutto il divano e netflix. Però si, nel tempo libero gli piace anche guardare le partite”.

Quando invece la Lazio gioca, ha qualche rito in particolare prima di iniziare la partita.?

“Si ne ha circa 120, ride (ndr)”.

Sappiamo che da poco è nata la vostra Vittoria più bella, che papà è lui.?

“È un papà bravissimo. Ama la sua piccola e ora che Victory inizia a fare i sorrisoni lui si scioglie. Si dedica molto a lei: le cambia il pannolino, le da il biberon, le parla di tutto insomma non posso lamentarmi, lui è il top”.

Potresti raccontarci un aneddoto in particolare su di lui.?

“È difficile, passa dall’imprecare appena sveglio per un brutto sogno, al tornare a casa con un mazzo di rose senza che io abbia capito il perché ne dell’uno ne dell’altro”.

Per ultimo ti chiediamo, quando la Lazio gioca, preferisci assistere allo stadio o vedere la partita da casa.?

“Preferisco ovviamente lo stadio”.

