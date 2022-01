GdS | Intesa Sport-Asl, fino a 8 positivi si gioca: ora più tamponi

Dopo una serie di malintesi ed altrettanti provvedimenti discordanti, ci siamo: come sottolinea La Gazzetta dello Sport, si profila una sospirata pace fra mondo dello sport e Asl per la gestione dei casi di positività da Covid. Dopo la conferenza Stato-Regioni, il protocollo ha avuto il via libera e filtra ottimismo, ma prima di diventare circolare del ministero della Salute ci vorrà l’ok del Cts. Le partite si potranno giocare se il numero di positivi non supererà il 35% del «gruppo atleti» (in una squadra di calcio il limite è fissato sulla frontiera dei nove giocatori perché verranno prese in considerazione le liste da 25. Superando la soglia, dice il testo approvato, bisogna <<prevedere che l’intero Gruppo Squadra venga bloccato>>.

