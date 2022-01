GdS | Lazio, ora scatta la rivoluzione

Sarri chiede rinforzi e la società lavora alla rivoluzione. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la Lazio proverà ad anticipare dei colpo in programma per la prossima estate: oltre al nome del duttile Casale, 23enne del Verona, resta viva la necessità di un terzino sinistro. All’opzione per l’argentino Fabrizio Angileri del River Plate si è aggiunta quella per Nuno Tavares, in Premier non sta avendo lo spazio auspicato: ha una quotazione sui 13 milioni ma può essere agganciato con la formula del prestito. Anche Matias Vecino, in scadenza con l’Inter a fine stagione, rientrerebbe delle preferenze del tecnico laziale, in questo caso per puntellare il centrocampo. Davanti resta viva la pista che porta all’interesse per Jonathan Burkardt, che però potrebbe arrivare solo in caso di partenza di Muriqi.

