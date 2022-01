Il Messaggero | Lazio, organigramma in bilico

Resta l’ansia di perdere Luiz Felipe a parametro zero: incontro se-

greto col manager Castagna, c’è an-

cora distanza sul rinnovo. Lukaku

al Vicenza invece è un bel rispar-

mio sull’ingaggio, ma ora bisogne-

rà trovare una sistemazione a Ka-

menovic, magari in prestito per sei

mesi all’estero. Sarri non lo vuole e

non avrebbe senso restare in pan-

china nemmeno per il baby serbo.

Che inciderà comunque per quasi

3 milioni nell’indice di liquidità,

ma Lotito ha promesso all’agente

Kezman il suo tesseramento. Ecco

perché il presidente non può pren-

dersela solo con Tare, ieri mattina

in silenzio a bordocampo nell’alle-

namento di Sarri a Formello. Il pre-

sidente aveva promesso carta bian-

ca al tecnico sul mercato, quasi un

ruolo alla Sir Alex Ferguson. Tare

sinora lo seguito e assecondato. Da

mesi non è più l’alter ego del pa-

tron, è ridimensionato e da mesi

medita l’addio per conto suo. Ora

però è ancora più amareggiato per

tutte le critiche che gli stanno pio-

vendo addosso e cui Sarri con l’ulti-

ma uscita ha contribuito. Il diesseè

in scadenza nel 2023, potrebbe sa-

Jutare con un anno d’anticipo. Chis-

sà se stavolta Lotito – a differenza

dei tempi del corteggiamento del

Milan – lo pregherà di restare a For-

mello. C’è chi lancia la suggestione

di un ritorno di Walter Sabatini, do

poi prossimi sei mesi come respon-

sabile dell’area tecnica a Salerno.

Tanti tifosi invocano invece Gio-

vanni Sartori in rotta con Gasperi-

ni a Bergamo. Ora è tregua, poi può succedere di tutto. Il Messaggero/Alberto Abbate

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: