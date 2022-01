Jony e il Malaga: accordo non trovato nell’udienza odierna, per il club offerta ridicola

Stando a quanto riportato dal DIARIOSUR, questa mattina è andata in scena presso la Città della Giustizia di Malaga, l’udienza che vede protagonista Jony, tesserato della Lazio e il Malaga, suo ex club. L’accordo relativo al trasferimento del giocatore dal Malaga a Roma di qualche anno fa, non sarebbe stato trovato. La proposta dell’imputato avrebbe raggiunto a malapena l’1% di quanto richiesto dal club, che ammonta a 12 milioni di euro. In sostanza la società spagnola considera irregolare la partenza del giocatore, nonostante ciò, era disposta a trovare un accordo, ma la proposta dell’imputato è stata ritenuta “ridicola”

La difesa del Malaga sostiene che il calciatore abbia firmato un contratto con la Lazio mentre era ancora in corso il contratto con gli spagnoli e l’accordo di trasferimento con i biancocelesti era ancora in fase di negoziazione. Il numero 22 si è al contrario giustificato invocando una clausola rescissoria all’interno del contratto che obbligava il Malaga a cedere il giocatore a una squadra di Prima Divisione mentre era in Seconda Divisione. L’udienza di oggi si è dunque conclusa con un nulla di fatto, ora si attende la risoluzione che arriverà nei prossimi venti giorni

