Lazio, colpo in prospettiva: ufficiale l’acquisto di Sow

La Lazio, tramite il proprio profilo ufficiale, ufficializza l’acquisto di Mohamed Sow, centrocampista classe 2006, dall’Atletico Lodigiani. “Un nuovo acquisto per l’Under 16 della Prima Squadra della Capitale. Quest’oggi Mohamed Sow, centrocampista classe 2006 proveniente dalla Società Atletico Lodigiani, è divenuto un nuovo tesserato della S.S. Lazio. Impiegato come titolare nel campionato d’Eccellenza fino al suo trasferimento, Sow entrerà a far parte del gruppo guidato da mister Alboni” è il comunicato della società biancoceleste.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: