Mercato Lazio, il Leeds punta Muriqi per l’attacco: ma i tifosi inglesi non ci stanno: “No grazie”

Asse caldo tra Lazio e Leeds per portare in Inghilterra Vedat Muriqi. Il giocatore è da tempo sul mercato, considerato un esubero, e i biancocelesti vorrebbero cederlo a titolo definitivo. La sua eventuale partenza, riuscirebbe a smuovere l’indice di liquidità che al momento blocca il mercato in entrata della Lazio. Tuttavia, non ci sono stati interessamenti concerti per l’attaccante Kosovaro, se non per operazioni in prestito. Secondo quanto riportato oggi da diversi quotidiani inglesi però, proprio il Leeds si sarebbe fatto avanti concretamene per lui, in modo da rinforzare il reparto offensivo di Bielsa. Le due parti stanno lavorando per chiudere la trattativa, intavolata finora sulla base di un prestito: gli inglesi preferirebbero però la formula del diritto di riscatto fissato a 8 milioni, mentre i biancocelesti chiedono l’obbligo. Nonostante l’affare si in fase avanzata, i tifosi del Leeds si sono esposti con dissenso in merito all’arrivo di Muriqi in Inghilterra. Su Twitter, in molti lo hanno definito “patetico” sulla base dei suoi numeri con la Lazio finora.

Questi alcuni dei pensieri espressi dai sostenitori inglesi sull’attaccate:

“Su 21 partite si è seduto in panchina 10 volte, ha iniziato una volta, ha sostituito nel resto e ha giocato 206 minuti in Serie A in questa stagione? Non ha segnato e assistito una volta. No, grazie, mi sembra una mossa di Massimo”.

“1 gol in 34 partite per la Lazio. No grazie”

“Parlare di raschiare il barile. Patetico se cerchiamo questo tipo di giocatore”.

“Basta guardare i suoi numeri, credo che potrei fare un lavoro migliore in attacco. Se questa è la strada che stiamo facendo sono preoccupato”

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: