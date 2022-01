Salernitana, nuovo infortunio per Coulibaly: il centrocampista a rischio per la Lazio

La Lazio si appresta ad affrontare la Salernitana nel prossimo turno di Serie A, gara in programma sabato alle ore 18:00. Entrambe le formazioni si preparano alla sfida, pur avendo qualche defezione. La squadra campana, oltre a fare i conti con i casi Covid, deve tenere sotto osservazione anche gli infortuni in Rosa. Tra questi, c’è Mamadou Coulibaly, appena rientrato domenica scora contro il Verona, che si è fermato nuovamente nella giornata di ieri. In merito alle sue condizioni, si attendono nuovi esami strumentali, ma si teme per lui una ricaduta. Possibile dunque che il centrocampista non riesca a prendere parte all’incontro di sabato contro i biancocelesti.

Lo riporta il sito solosalerno.it

