TuttoSport | Inter, mossa Luiz Felipe

Che l’Inter abbia nel mirino Luiz Felipe ormai non è una novità. Il giocatore, in attesa del rinnovo con la Lazio visto che è in scadenza di contratto, ha più club che hanno messo gli occhi su di lui. Come riporta TuttoSport, il primo nome per l’estate per gli interisti è quello di Bremer, ma il brasiliano laziale è stato valorizzato proprio da Inzaghi a Roma ed è considerato una perfetta alternativa ai tre titolari (inoltre il fatto di poterlo ingaggiare a parametro zero aumenta il gradimento). Bremer resta l’oggetto del desiderio, ma il suo arrivo a Milano sarebbe con molta probabilità legato all’addio di un titolarissimo, con de Vrij candidato all’uscita.

