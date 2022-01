CdS | Lazio, una corsa contro il tempo

A due settimane dalla chiusura della sessione invernale, il tecnico biancoceleste aspetta rinforzi.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Lotito ha rassicurato Sarri. Arriveranno tre acquisti entro il 31 gennaio: un attaccante, un terzino sinistro e un centrale alternativo a Luiz Felipe e Acerbi. Il difensore non esclude l’esterno, e viceversa. Una corsa contro il tempo, considerando l’indice di liquidità da sbloccare. Casale del Verona è uno degli obiettivi in casa Lazio, nonostante non sia stata aperta alcuna trattativa tra i due club. Preso in considerazione anche Parisi dell’Empoli, come futuro esterno. Per il vice Immobile si sta parlando in questi giorni di Vecino, a cui si sono aggiunti i profili di Jonathan Burkardt (Mainz) e Benjamin Sasko (Salisburgo).

Interrogativo sul tesseramento di Kamenovic: il giocatore potrebbe restare nella rosa biancoceleste o andare subito in prestito per giocare.

Per fare mercato, serve sbloccare l’indice di liquidità con le cessioni. Due di queste riguardano Muriqi e Lazzari, quest’ultimo andrebbe molto bene per il 3-5-2 ma al momento non ci sono offerte.

Invece, sul possibile rinnovo di Luiz Felipe non ci sono ancora sviluppi: l’agente del giocatore ha contattato solo telefonicamente la Lazio. L’incontro decisivo è stato rinviato.

