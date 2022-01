Fiorentina, Procura Figc apre inchiesta sulle dichiarazioni del presidente Commisso

Secondo l’ANSA, la Procura Federale della Figc avrebbe aperto una inchiesta sulla dichiarazioni di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina. Lo scopo è quello di verificare se le dichiarazioni del numero uno viola ledano in qualche modo gli altri tesserati. Durante un’intervista per il Financial Times, quotidiano economico finanziario britannico , Commisso avrebbe offerto il suo punto di vista su numerose tematiche: ha parlato del suo attaccante Vlahovic, della situazione del nuovo stadio di Firenze e anche della Juventus di Andrea Agnelli. Parole che sicuramente hanno riscosso una certa risonanza mediatica, sarà poi compito della Procura della Federazione valutare una eventuale irregolarità.

