FORMELLO – Emergenza in difesa per la Lazio: Radu non si allena, provato Hysaj al fianco di Luiz Felipe. Dubbio in attacco

Che la coperta in mezzo alla difesa fosse corta è cosa risaputa, se a questo si aggiunge l’assenza dal campo nella rifinitura della vigilia di Stefan Radu scatta lo stato di emergenza visto anche l’infortunio di Francesco Acerbi. Il rumeno non si è visto in campo e potrebbe essere out per la sfida di domani pomeriggio contro la Salernitana, senza di lui Maurizio Sarri si ritrova a dover scegliere fra Patric e l’adattamento di Hysaj. Il laterale albanese è stato provato al centro della retroguardia e potrebbe quindi partire dal primo minuto al fianco di Luiz Felipe, soluzione già adottata nel corso della ripresa della sfida casalinga contro l’Udinese. Ciò permette il ritorno da titolare a Manuel Lazzari sulla corsia di destra mentre è confermato Marusic sulla fascia mancina. In mezzo campo ci sono poche perplessità vista la carenza di elementi a disposizione. Andre Anderson e Basic non si sono allenati per il secondo giorno consecutivo, Akpa Akpro è alle prese con i postumi del covid ed Escalante ha già dato l’addio. Scelte obbligate con Milinkovic e Luis Alberto ai lati di Danilo Cataldi, l’unica alternativa in panchina è Lucas Leiva e per questo motivo è stato aggregato Bertini dalla Primavera. Davanti invece il ballottaggio è sempre lo stesso con Felipe Anderson e Zaccagni a contendersi una maglia da titolare, in base alla scelta che farà il Mister troverà una posizione Pedro. Al momento il brasiliano è favorito sull’ex giocatore dell’Hellas Verona. Al centro dell’attacco sempre Ciro Immobile che vuole trovare timbrare il cartellino anche all’Arechi.

