Lazio, la Serie A esalta Luis Alberto: “Affamato di assist” | FOTO

Si sono disputate due gare del girone di ritorno e, la Lazio, è alla ricerca della prima vittoria nel 2022. Dopo il pari casalingo contro l’Empoli e la sconfitta in casa della capolista Inter, la squadra di Sarri, domani alle 18:00, farà visita alla Salernitana ultima in classifica. Fino a questo momento, oltre a Ciro Immobile in lotta con Vlahovic per la classifica marcatori (il Viola è in testa con un gol in più del biancoceleste), ci sono altri due calciatori della Lazio ai vertici di una particolare classifica: Luis Alberto, con sei assist forniti fino ad oggi, è ad un passo dalla testa della classifica assist man, occupata dalla coppia nerazzurra Calhanoglu-Barella e dall’altro biancoceleste Milinkovic-Savic. I tre sono a quota 7, mentre Luis Alberto, insieme a Berardi del Sassuolo e Veretout della Roma, sono un gradino al di sotto.

Il profilo ufficiale Instagram della Serie A, ha voluto celebrare il numero 10 biancoceleste e la sua fame di assist: attraverso una foto che ritrae Luis Alberto con la maglia della Lazio, questo il messaggio che l’accompagna: “Affamato di assist! Finora Luis Alberto ha fame di assist, già sei in questa Serie A”.

