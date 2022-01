Salernitana-Lazio, problemi in difesa per Sarri: il mister costretto a convocare un ragazzo della primavera | FOTO

Festeggia con una storia Instagram il giovane difensore classe 2003 Romano Floriani, fresco di convocazione con la prima squadra. Il terzino, dopo aver passato gli scorsi 5 anni nel settore giovanile biancoceleste, aveva assaggiato l’aria della prima squadra in occasione della trasferta di Verona contro l’Hellas, il 24 ottobre 2021. Adesso, complici gli infortuni di diversi componenti del reparto arretrato, mister Sarri lo ha chiamato nuovamente in panchina, non è da escludere che sabato all’Arechi di Salerno possa anche ottenere il primo gettone in Serie A.

Qui la storia del numero 44:

