Sport e Salute, giocatori di Lazio e Roma sul set: presto grandi novità all’Olimpico – VIDEO

Attraverso il proprio profilo ufficiale Instagram, Sport e Salute ha pubblicato un video che ritrae tre giocatori di Lazio e Roma sul set: Immobile, Pedro e Milinkovic-Savic per i biancocelesti, e Rui Patricio, Cristante ed El Shaarawy per i giallorossi. Sport e Salute ha scritto: “Lazio e Roma in azione, ma stavolta sul set! Presto grandi novità allo Stadio Olimpico Tour“.

