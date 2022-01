TMW | Lazio, il rinnovo di Luiz Felipe è un caso: che errore sarebbe perderlo gratis

La rincorsa è ancora lunga. Il traguardo non si vede e il tempo stringe. La Lazio non ha trovato l’accordo con Luiz Felipe per il rinnovo di contratto. Il 24enne difensore italo-brasiliano, che potrebbe rientrare nelle prossime convocazioni di Mancini, è in scadenza a giugno e tra poche settimane potrebbe già accordarsi con un altro club, lasciando in estate Formello a parametro zero. Poco importa che Tare lo scovò nel 2016 in Brasile, pagandolo meno di un milione, perché adesso vale almeno venti-trenta volte di più: perderlo a gratis, sarebbe quindi un duro colpo per le casse di Lotito.

Nonostante Luiz Felipe e il suo agente Castagna abbiano dato priorità da tempo alla Lazio, con cui c’era già un anno fa una bozza di accordo verbale, l’intesa non si sta trovando. Neanche il ritorno di Lotito da Cortina ha smosso le acque. L’offerta biancoceleste è di 1,6 milioni più bonus, la domanda è di 2,5: una forbice ampia, che si può accorciare solo con uno sforzo di entrambi.

Sicuramente lo dovrà fare la società, a cui Sarri ha chiesto espressamente di trovare una soluzione per ‘acquistare’ Luiz Felipe, che nelle idee del tecnico dovrà essere uno dei due centrali della Lazio del futuro. Se Lotito farà un passo in avanti, sarà un grande segnale per il Comandante. Intanto Inter, Valencia, Zenit e Betis sono alla finestra e attendono sviluppi: nel caso di uno strappo, arriverebbero in fretta e furia alla porta del brasiliano, che domani dovrà guidare il reparto (orfano di Acerbi) nella trasferta di Salerno.

