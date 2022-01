22° SERIE A | LIVE SALERNITANA-LAZIO 0-2 (7′, 10′ Immobile)

PARTITI! Fischio d’inizio all’Arechi di Salerno. Primo pallone giocato dai padroni di casa, è iniziata Salernitana-Lazio!

7° – LAZIOOO IN VANTAGGIOOO!!!!!! Alla prima occasione i biancocelesti passano in vantaggio grazie al solito King Ciro Immobile! Punizione battuta veloce da Luis Alberto per Milinkovic-Savic, il serbo, di tacco, serve Immobile che, di prima, insacca alle spalle di Belec: 0-1, siamo avanti!

10° – RADDOPPIOOO BIANCOCELESTEEE!!!!!! Lazio cinica: ripartenza affidata a Pedro, lo spagnolo entra in area di rigore e serve ancora Ciro Immobile che, a porta vuota, segna la sua doppietta personale. 0-2!

18° – La Lazio, in pieno controllo della partita, gira palla per stanare una Salernitana chiusa che cerca di ripartire in contropiede.

20° – Gioco fermo per curare Obi: il centrocampista della Salernitana è rimasto a terra, per un colpo al volto, dopo un contrasto con Milinkovic-Savic. Necessario l’intervento dello staff sanitario.

28° – GIALLO LAZIO! La prima ammonizione della partita è tra le file dei biancocelesti: Danilo Cataldi colpisce la palla ma, con il piede a martello, finisce anche sul piede dell’avversario. L’arbitro Abisso concede fallo per la Salernitana e sanziona il numero 32 della Lazio. Giallo pesante: Cataldi, diffidato, sarà costretto a saltare la sfida di sabato prossimo contro l’Atalanta!

31° – Lazio ancora in avanti! Sponda di petto da parte di Pedro a servire in area di rigore Immobile. L’attaccante biancoceleste prova la conclusione di prima ma viene murato dalla difesa della Salernitana.

36° – TRAVERSA DELLA LAZIO! Biancocelesti ad un passo dal terzo gol, ancora con Ciro Immobile: cross di Luis Alberto su calcio di punizione a trovare il bomber della Lazio che, di testa, colpisce il legno superiore della porta e poi finisce sulla riga di porta.

40° – SOSTITUZIONE LAZIO! Problemi al polpaccio destro per Pedro che è costretto a lasciare il campo. Al suo posto entra Felipe Anderson.

41° – Ammonizione Salernitana! Luis Alberto, dopo un tunnel ai danni di Schiavone, viene atterrato proprio da quest’ultimo dopo una manata in volto. Abisso gli mostra il cartellino giallo.

45° – L’arbitro ha concesso due minuti di recupero prima dell’intervallo.

45° – Si affaccia in attacco la Salernitana con Gondo: l’attaccante del club granata crossa in area, Milinkovic-Savic spazza e concede calcio d’angolo ai padroni di casa.

46° – Ripartenza Lazio! Luis Alberto serve Felipe Anderson sulla sinistra, il brasiliano appoggia di nuovo allo spagnolo, ma il numero 10 conclude fuori dallo specchio della porta.

FINE PRIMO TEMPO! Abisso manda le due squadre negli spogliatoi: finisce 0-2 la prima frazione per i biancocelesti grazie alla doppietta, dopo dieci minuti, di Ciro Immobile.

INIZIO SECONDO TEMPO! Riprende il match all’Arechi. Nessun cambio da entrambi i lati, palla ai biancocelesti, si riparte dallo 0-2!

48° – Partenza subito dinamica della Salernitana: cross da calcio d’angolo a trovare Gondo in area di rigore, l’attaccante granata prova la conclusione, ma il tiro termina alto sopra la traversa.

53° – Lazio vicina al terzo gol! Ancora Milinkovic-Savic inventa un’imbucata per Hysaj, il terzino entra in area di rigore e serve Ciro Immobile, ma la conclusione dell’attaccante biancoceleste viene murata dalla difesa avversaria.

54° – Ancora Lazio pericolosa! Cross dalla destra di Felipe Anderson a trovare Zaccagni in area di rigore: il colpo di testa dell’ex Verona viene intercettato, in due tempi, da Belec.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: