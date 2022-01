Calciomercato Lazio, Barrantes: “Vavro all’Huesca? Per il club spagnolo sarebbe una grande notizia, una sua firma…”

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il nome di Denis Vavro è stato accostato all’Huesca, squadra spagnola che attualmente milita in Segunda Division. Nel merito di una possibile cessione nella penisola iberica del difensore della Lazio, è intervenuto Pablo Barrantes, giornalista spagnolo, il quale ha commentato: “Vedere un Huesca così aspirante sul mercato, visti i complicati impegni, crea illusione? Certo che sì, i nomi sono altisonanti e questo può illudere la gente. Riguardo al reparto difensivo, lo considero già di lusso. Se integriamo anche Vavro bene, ma dovrà lottare per giocare, nonostante abbia molta voglia di venire all’Huesca. Il tema fiscale dei 183 giorni favorisce di molto una sua possibile firma. Sarebbe una grandissima notizia se il club riuscisse a prenderlo. In questo modo la squadra avrebbe una delle migliori linee difensive della categoria. Vavro, se verrà, sarà la guida di questo reparto”.

