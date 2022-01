Calciomercato Lazio, Tare: “Abbiamo ricevuto un’offerta dalla Russia per Muriqi”

Come riportato dal portale sportivo russo Sport24, il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, è intervenuto in merito alla situazione legata alla cessione di Vedat Muriqi, che secondo le ultime indiscrezioni sarebbe vicino alla cessione. “Abbiamo ricevuto un’offerta dalla Russia, non posso dire altro” il commento del ds albanese al corrispondente di Sport24 Mikhail Mozharovsky. Sempre secondo il sito, inoltre, il CSKA Mosca avrebbe offerto per l’attaccante kosovaro 2,5 milioni per il prestito semestrale con obbligo di riscatto a 8.

