CdS | Cksa su Muriqi. C’è Burkardt come vice Ciro

Il mercato della Lazio potrebbe sbloccarsi.

Come riportato dal Corriere dello Sport, in corso la trattativa della società biancoceleste con i russi del Mosca Cska per Muriqi. Sembrano essersi raffreddate le trattative con le squadre inglesi e si continua a lavorare sulla sua cessione: la società biancoceleste vorrebbe cederlo in prestito con obbligo di riscatto, ma ha ricevuto solo proposte di prestito con diritto di riscatto. Nel mentre, la Lazio pensa ad un sostituto dell’attaccante kosovaro: si tratta del tedesco 21enne del Mainz, Jonathan Burkardt.

Il tecnico biancoceleste, che al momento non ha ancora rinnovato il contratto, attende i tre acquisti promessi da Lotito.

