Il Tempo | Il Rayo Vallecano per Vavro

Si aspettano le cessioni per sbloccare l’indice di liquidità.

Come riportato da Il Tempo, Sarri attende i due-tre acquisti di gennaio promessi dal presidente Lotito. Oltre al lavoro che si sta svolgendo sulle uscite, come quella di Muriqi, spunta l’interesse del Rayo Vallecano per Vavro: gli spagnoli, settimi in Liga, sono alla ricerca di un tassello per la difesa.

